Canlı Blog | Cumhurbaşkanlığı: Sandıkların yüzde 85’i açıldı, Erdoğan 53.82

Diken, seçim sonuçlarını AA, CHP ve Adil Seçim Platformu’nun verileriyle dakika dakika aktarıyor…

21.15 AA verilerine göre Demirtaş yüzde 7.53’le yüzde 7.48’de olan Akşener’i geçti.

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21.10 AA verileri…

Sandıkların yüzde 85.6’sı açıldı.

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Tayyip Erdoğan: 53.82

Muharrem İnce: 30.14

Meral Akşener: 7.49

Selahattin Demirtaş: 7.46

Temel Karamollaoğlu: 0.9

Doğu Perinçek: 0.2

20.55 Adil Seçim Platformu ilk sonuçlarını açıkladı.

Buna göre açılan sandık sayısı 21.174.

Tayyip Erdoğan: 43.51

Muharrem İnce: 33.92

Meral Akşener: 12.8

Selahattin Demirtaş: 6.69

Temel Karamollaoğlu: 2.86

Doğu Perinçek: 0.22

20.53 Sandıkların yüzde 80’i açıldı.

Tayyip Erdoğan: 54.27

Muharrem İnce: 29.89

Meral Akşener: 7.49

Selahattin Demirtaş: 7.25

Temel Karamollaoğlu: 0.91

Doğu Perinçek: 0.2

20.45 AA: “MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.”



20.40 Sandıkların yüzde 75’i açıldı.

Tayyip Erdoğan: 54.67

Muharrem İnce: 29.66

Meral Akşener: 7.48

Selahattin Demirtaş: 7.08

Temel Karamollaoğlu: 0.91

Doğu Perinçek: 0.2

20.28 Sandıkların yüzde 70’i açıldı.

Tayyip Erdoğan: 55.08

Muharrem İnce: 29.41

Meral Akşener: 7.48

Selahattin Demirtaş: 6.92

Temel Karamollaoğlu: 0.91

Doğu Perinçek: 0.2

20.24 Akşener’in oy kullandığı sandıkta en fazla oy Erdoğan’a çıktı: 175. İnce 115, Akşener 32 oy aldı.

20.15 Sandıkların yüzde 65.6’sı açıldı.

Tayyip Erdoğan: 55.47

Muharrem İnce: 29.2

Meral Akşener: 7.47

Selahattin Demirtaş: 6.75

Temel Karamollaoğlu: 0.92

Doğu Perinçek: 0.19

20.03 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “İstanbul’da İnce’nin oyu yüzde 43.55, Erdoğan yüzde 44.91. Sandıkların yüzde 20’si sayıldı.”

20.00 Bahçeli’nin oy kullandığı sandıkta en fazla oy İnce’ye çıktı. 346 oyun 245’i İnce’ye gitti. Erdoğan’a 57, Akşener’e 29, Demirtaş’a altı, Karamollaoğlu’na beş, Perinçek’e ise bir oy çıktı

19.54 Adil Seçim Platformu’nun verilerine göre, Erdoğan yüzde 43 İnce yüzde 33.

19.52 İstanbul’da sandıkların yüzde 74’ü açıldı. Erdoğan yüzde 52, İnce 34.7.

19.50 Sandıkların yüzde 55’i açıldı.

Tayyip Erdoğan: 56.22

Muharrem İnce: 28.76

Meral Akşener: 7.44

Selahattin Demirtaş: 6.46

Temel Karamollaoğlu: 0.93

Doğu Perinçek: 0.19

19.41 Sandıkların yüzde 50’si açıldı.

Tayyip Erdoğan: 56.5

Muharrem İnce: 28.6

Meral Akşener: 7.45

Selahattin Demirtaş: 6.34

Temel Karamollaoğlu: 0.93

Doğu Perinçek: 0.19

19.40 Ankara’daki Yüksek Seçim Kurulu binasının önünde olan BBC Türkçe muhabiri Çağıl Kasapoğlu’nun aktardığına göre binaya çıkan bütün sokaklar polis tarafından kesilmiş durumda. Çevre binalarda yaşayanlar da polis eşliğinde evlerine gidebiliyor.

19.35 Adil Seçim Platformu’nun verilerine göre Erdoğan yüzde 48.1 İnce yüzde 30.5.

19.30 İnce’nin oy kullandığı sandıktan Erdoğan’a 167, İnce’ye 144, Akşener’e 23, Demirtaş’a dört, Perinçek’e bir oy çıktı.

19.28 Sandıkların yüzde 45’i açıldı.

Tayyip Erdoğan: 56.77

Muharrem İnce: 28.43

Meral Akşener: 7.45

Selahattin Demirtaş: 6.23

Temel Karamollaoğlu: 0.93

Doğu Perinçek: 0.19

19.25 Erdoğan’ın İstanbul Üsküdar’da oy kullandığı sandıkta kendisine 188 oy çıktı. Aynı sandıkta İnce’ye 103 oy çıkarken, Akşener 23 oy aldı. Toplam 331 oyun kullanıldığı sandıkta Demirtaş’a 9 oy çıktı.

19.22 Sandıkların yüzde 40’ı açıldı.

Tayyip Erdoğan: 57.02

Muharrem İnce: 28.31

Meral Akşener: 7.44

Selahattin Demirtaş: 6.11

Temel Karamollaoğlu: 0.93

Doğu Perinçek: 0.19

19.21 NTV: 30 büyükşehirin 25’inde Erdoğan, üçünde İnce önde.

19.20 NTV: İzmir’de sandıkların yüzde 19’u açıldı. Erdoğan yüzde 51.3, İnce yüzde yüzde 35.17.

19.18 NTV: Ankara’da sandıkların yüzde 26’sı açıldı. Erdoğan yüzde 56,91, İnce yüzde 30,57.

19.17 NTV: İstanbul’da oyların yarısı sayıldı. Erdoğan yüzde 53’le önde.

19.15 Adil Seçim Platformu’nun verilerine göre Erdoğan yüzde 46.5, İnce yüzde 40.3.

19.13 Sandıkların yüzde 35.3’ü açıldı.

Tayyip Erdoğan: 57.38

Muharrem İnce: 28.06

Meral Akşener: 7.48

Selahattin Demirtaş: 5.96

Temel Karamollaoğlu: 0.93

Doğu Perinçek: 0.19

19.00 CHP’nin verilerinde Erdoğan yüzde 46.58, İnce yüzde 40.35 olarak görülüyor. Bu sonuçlar 10 bin sandığa ait. Toplam sandıkların yüzde 5.5’ine denk geliyor.

18.53 Sandıkların yüzde 25’i açıldı.

Tayyip Erdoğan: 58.62

Muharrem İnce: 27

Meral Akşener: 7.63

Selahattin Demirtaş: 5.63

Temel Karamollaoğlu: 0.94

Doğu Perinçek: 0.18

18.50 Sandıkların yüzde 22.9’u açıldı.

Tayyip Erdoğan: 58.92

Muharrem İnce: 26.72

Meral Akşener: 7.69

Selahattin Demirtaş: 5.56

Temel Karamollaoğlu: 0.94

Doğu Perinçek: 0.18

18.45 Sandıkların yüzde 20’si açıldı.

Tayyip Erdoğan: Yüzde 59.26

Muharrem İnce: 26.35

Meral Akşener: 7.74

Selahattin Demirtaş: 5.46

Temel Karamollaoğlu: 0.94

Doğu Perinçek: 0.18

18.43 Milletvekilliği seçimi için sandıkların yüzde 7.1’i, cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 21.7’si açıldı.

18.40 Sandıkların yüzde 17.6’sı açıldı.