Canlı Blog | Rusya: Suriye’ye ateşlenen 103 füzeden 71’i engellendi

Bu sabaha karşı Türkiye saatiyle 04.00 sıralarında başlayan saldırılarda ABD, İngiltere ve Fransa güçleri Şam’ı hedef aldı. Batılı güçler, Şam’daki kimyasal silah üretim tesislerini hedef aldıklarını bildirdi.

Saldırıda Tomahawk füzeleri ve İngiltere’ye ait Tornado savaş uçakları kullanıldı.

ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye rejiminin, Doğu Guta bölgesindeki Duma’ya geçen cumartesi günü kimyasal silah saldırısı düzenlediğini iddia etmişti. Saldırıda pek çok sivilin katledildiği duyurulmuştu.

Diken, harekatla ilgili gelişmeler dakika dakika aktarıyor…

12.15 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD, Fransa ve İngiltere’nin sabaha karşı Suriye’ye gerçekleştirdiği harekatı değerlendirdi: “Saldırı Ortadoğu’da yıkıma neden olacak. Suriye’ye gerçekleştiren saldırı bir cinayettir. Açıkça söylüyorum ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı bir cinayete imza attı.”

11.40 Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye’ye toplamda 103 füze ateşlendiğini, hava savunma sistemlerininse 71 füzeyi önlediğini söyledi.

11.20 Almanya Başbakanı Angela Merkel de Suriye’de başlatılan operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. ABD’nin öncülüğündeki operasyonu destekleyen Merkel, “Kimyasal silahlarlarla ilgili uluslararası düzenlemelerin etkisini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak amacıyla yapılan askeri operasyon gerekli ve orantılıydı. Amerikalı, İngiliz ve Fransız müttefiklerimizin BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olarak bu sorumluluğu üstlenmesini destekliyoruz” diye konuştu.

11.05 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Suriye’ye düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. ABD, Şayrat Üssü’ne saldırdığında yaptığı gibi, bu kez Şam kırsalındaki Duma ilçesinde sivil halka karşı zehirli madde kullanma senaryosunu bahane olarak kullandı. Sözde saldırının yapıldığı yere giden Rus askeri uzmanlar, klor veya başka zehirli madde kullanımına ilişkin bir ize rastlamadı. İlçe sakinlerinin hiçbiri, kimyasal saldırı düzenlendiğini doğrulamadı.”

11.00 CNN Türk canlı yayınına katılan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, “Rejimi hedef aldığı için mi destekliyorsunuz” sorusuna olumlu yanıt verdi. Ünal, “Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Burada iki şeye dikkat etmek gerekiyor; bu saldırı Suriye’ye karşı yapılmış değil, rejiime dönük bir saldırıdır. Esed’in kendi halkına dönük kullandığı kimyasal silahın engellenmesi için de ciddi bir uyarı olarak görüyoruz” dedi.

10.45 Operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve Rusya’nın karşılıklı güç gösterisi yaptığını vurguladı: “Oturuyorlar 30-40-100 kilometreden düğmeye basıyor bomba atıyor. Adam mı sivil mi? Kadın mı öldü? Umurlarında değil. Egemen güçlerin bölgeden elini çekmesi lazım. Doğalgaz ve petrol buradaki halkların belası oldu. Egemen güçler petrol ve doğalgazı kontrol etmek için her türlü çatışmaya ortam hazırlıyorlar.”

10.20 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Zaharova “Suriye halkı önce Arap Baharı’na, sonra IŞİD’e maruz bırakıldı. Şimdi de ‘akıllı’ Amerikan füzelerine maruz kalıyorlar. Yıllardır terör tehdidi altında varlığını sürdürmeye çalışan egemen bir ülkenin başkentine saldırı gerçekleştirildi” dedi.

09.15 Suriye devlet ajansı SANA, başkent Şam ve diğer kentlerde hayatın normal bir şekilde devam ettiğini duyurdu. Ajans ayrıca günün ilk ışıklarıyla Suriyelilerin sokaklara çıktığını ve saldırıları protesto ettiklerini de aktardı.

09.01 Suriye Devlet Başkanlığı resmi Twitter hesabından Beşşar Esad’ın, elinde çantayla makamına girerken çekilmiş video görüntüsü paylaşıldı.

08.40 Şam’a yapılan saldırılarla ilgili Ankara’dan ilk açıklama tam dört saat sonra geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, operasyonun memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

08.32 Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Şam’a 100’den fazla füze atıldığı ancak bunların büyük bir kısmının füze savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Cep telefonuyla çekilmiş görüntülerde, Rusya’ya ait füze savunma sistemlerinin, ABD’nin savaş gemilerinden atılan Tomahawk füzelerini algılayıp ateşlendiği görülüyor.

