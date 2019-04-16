Çanlar Notre Dame için çaldı

Fransa’nın başkenti Paris’in, Unesco Kültür Mirası listesinde yer alan Notre Dame Katedrali’nden yangın çıktığında sokağa dökülenlerin kimi ağladı, kimi dua etti.

Fotoğraf: Reuters



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kapısında yeniden inşa etme sözü verdiği tarihi yapıdaki yangın sırasında kentin dört bir yanındaki kiliselerin çanları Notre Dame için çaldı.

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Çanların yangının yarattığı hüzün duygusunun simgesi olduğunu vurgulayan Paris başpiskoposu Michel Aupetit, “Notre Dame yanıyor. Fransa ağlıyor, dünya da” dedi.

Vatikan’dan yapılan açıklamada yangının neden olduğu ‘şok ve derin üzüntü’ ifade edilirken Britanya Başbakanı Theresa May faciayı‘korkunç’ diye niteledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Notre Dame’ın Fransız ve Avrupa kültürünün sembolü olduğunu dile getirdi. Unesco’dan ise “Paha biçilmez kültür mirasını yeniden inşa etme konusunda Fransa’nın yanındayız” açıklaması geldi.

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Notre Dame Katedrali’ni yılda 13 milyona yakın kişi ziyaret ediyor. Bu, kentin en ünlü yapısı olarak bilinen Eiffel Kulesi’nin ziyaretçi sayısından bile fazla.