Çanlar barış için çalacak

İngiliz Beatles Grubu’nun 1980’de ABD’nin New York kentinde vurularak öldürülen efsane ismi John Lennon’ın eşi Yoko Ono, binlerce kişiye Manchester Uluslararası Festivali’nin açılışında barış için çan çalma çağrısı yaptı.

Bir grup gönüllü etkinlik öncesinde ‘prova’ yaptı. Fotoğraf: BBC

Sanatçı kimliğinin yanısıra barış aktivisti de olan Japonya doğumlu, ABD vatandaşı Ono, Manchester kentinde düzenlenecek festivalin açılışında ‘çanlarla inanılmaz yüksek ses çıkarılmasını’ istedi.

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Ono ve festivalin organizasyon komitesi, ‘çan çalan halk orkestrası’nın çıkaracağı ses için “O kadar yüksek ses çıkmalı ki kulaklık gereksin” dedi.

“Ben küçükken ne zaman bir şey kutlasak çan kullanırdık” diyen Ono, barışın da kutlanacak bir şey olduğunun altını çizdi ve Lennon’ın da bir barış aktivisti olduğunu anımsattı.

Bu akşam yapılacak açılışın mekanı Mayıs 2017’de, ABD’li şarkıcı Ariana Grande’nin konseri sonrasında 22 kişinin ölümüne neden olan saldırının düzenlendiği Cathedral Gardens olacak.

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86 yaşındaki Ono, Manchester’a gidemeyecek ancak canlı bağlantıyla etkinliğe katılacak.