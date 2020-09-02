Cankurtaran köpeği Fox Konyaaltı’nda göreve başladı

Antalya’da, 17 aylık Belçika Malinois cinsi köpek Fox, Konyaaltı sahilinde cankurtaran olarak göreve başladı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre 7 numaralı kurtarma istasyonunda eğitmeniyle işbaşı yapan cankurtaran köpeği Fox, denizde boğulma tehlikesi yaşayanların yardımına koşacak.

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu cankurtaran eğitmeni ve Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu köpek eğitmeni Ahmet Gödeler, 2.5 aylıkken kendisine gelen Fox’un, altı aylıkken cankurtaran eğitimlerine başladığını söyledi.

Fox’un 11 ay eğitim aldığını söyleyen Gödeler şöyle devam etti: “Fox, Türkiye’nin ilk cankurtaran köpeği olarak görev yapıyor. Köpeğimiz, şu anda çırpınmaya duyarlı olarak görev yapıyor. Çırpınma esnasında kişinin yanına gidiyor, üzerindeki yeleğe tutunan vatandaşımız ile geri geliyor. Bir sonraki aşamada operatörüyle birlikte yüzmeye başlayacak. Çünkü, bazı köpek korkusu olan insanlara operatörle birlikte gidilmesi gerekiyor.”

‘Ekibe yeni biri katıldı’

Gödeler, dünyada sahillerde cankurtaran köpeklerin sıklıkla kullanıldığını ve Fox’un tüm masraflarının sponsor bir şirket tarafından karşılandığını aktardı.

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TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy da Konyaaltı sahilinde 40 istasyonda 55 cankurtaranın görev yaptığını anlatarak şu ifadeleri kullandı: “Bugün ekibe yeni birisi daha katıldı. Sevimli dostumuz Fox, Türkiye’nin ilk cankurtaran köpeği olarak Konyaaltı sahilinde görev yapmaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu yetiştirilen cankurtaran köpeğimiz, umuyoruz ki hem ekibimize destek olacak hem de sevimliliğiyle göz dolduracak.”

Atasoy, mavi bayrak kriterlerinde sahilde ve denizde evcil hayvanların ve başı boş hayvanların bulunmasının yasak olduğunu aktararak, buna görme engellilerin kılavuz köpeği, atlı devriye ve can kurtarmada görev yapan hayvanların istisna tutulduğunu kaydetti.