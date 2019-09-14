Çankırı’da peş peşe iki deprem: Ankara’da da hissedildi

Çankırı’da peş peşe iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çerkeş ilçesi merkez üssü olmak üzere ilk depremin saat 09.00’da meydana geldiğini açıkladı. Depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini, büyüklüğünün ise 4.9 olduğunu açıkladı.
AFAD, ilk depremden yalnızca 3 dakika sonra aynı bölgede 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
Depremlerin Ankara dahil Çankırı’nın çevre kentlerinden hissedildiği bildirildi.