Çankırı’da birkaç saat arayla üç deprem: Ankara’da da hissedildi

Çankırı’da bir günde üç deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çerkeş ilçesi merkez üssü olmak üzere ilk depremin saat 09.00’da meydana geldiğini açıkladı. Depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

Reklam

Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini, büyüklüğünün ise 4.9 olduğunu açıkladı.

AFAD, ilk depremden yalnızca 3 dakika sonra aynı bölgede 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Başkanlığın verdiği bilgiye göre, saat 14.46’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremlerin Ankara dahil Çankırı’nın çevre kentlerinden hissedildiği bildirildi.