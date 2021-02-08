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Yaramazlara biraz batar!

Çankırı valisi: Altı kişide mutasyonlu corona virüsü tespit edildi; hepsi genç

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte altı kişide mutasyonlu corona virüsü tespit edildiğini söyledi. Ayaz, bu kişilerin genç olduğunun da altını çizdi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ocak’ta, Britanya’daki Covid-19 mutasyonunun 15 kişide tespit edildiğini ve kontrol altına alındığını açıklamıştı. Bakan, 29 Ocak’ta ise Türkiye’de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısının 128’e yükseldiğini, 17 kentte Britanya varyantının görüldüğünü duyurmuştu.

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Koca 3 Şubat’ta, iki kişide Güney Afrika, bir kişide de Brezilya varyantı görüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Valilikte basın toplantısı düzenleyen Ayaz, “İlimizde de mutasyon virüs, yani corona virüsünün yeni mutasyonu görüldü. Bunun en büyük riski bulaştırıcılığının çok yüksek olması. Onun için tüm vatandaşlarımızı dikkatli olmaya tekrar davet ediyoruz” dedi.

Mutasyonlu virüsün tespit edildiği kişilerin hepsinin genç olduğuna ve izolasyon altında bulunduklarına dikkati çeken Ayaz şöyle devam etti:
“Hastalık henüz bitmedi, bitmesine de uzun bir süre var. Şu anda altı mutasyon vakamız mevcut. Çok sıkı bir denetimdeler izolasyon açısından. Takipleri devam ediyor. Geniş bir filyasyon çalışması yapıldı. Onlarla temaslı olan herkesi de karantinaya aldık. Bir ilerleme olmadı. Beş vaka biraz daha eski, bir vaka biraz daha yeni. Onun için bağımsız olmaları da biraz virüsün farklı yollardan ilerlediğini gösteriyor. Beşi bağlantılı ama biri bağlantısız. Mutasyonun tespit edilen en büyük özelliği bulaşma hızı bir önceki varyanta göre çok yüksek. Bu da daha tedbirli olmayı gerektiriyor.”

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