Çankaya referanduma gidecek: 7. Cadde trafiğe kapatılsın mı?

Çankaya Belediyesi, Ankara’nın ünlü caddelerinden Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılması için referanduma gitmeye karar verdi.

Hürriyet’ten Murat Yılmaz’ın haberine göre, Çankaya’nın CHP’li belediye başkanı Alper Taşdelen, caddenin araç trafiğine kapatılması konusunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yaptıkları görüşmede gündeme geldiğini aktardı.

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Taşdelen, “Vatandaş yayalaştırılsın derse büyükşehirle ortak proje hazırlayacağız” dedi.

Önerinin kendisinden geldiğini, büyükşehire bağlı olan caddenin yayalaştırılması önerisine Tuna’nın da olumlu baktığını söyleyerek, “Referanduma orada ikamet eden vatandaşlarımız katılacak” dedi.

Taşdelen şöyle devam etti: “Çiğdem Mahallesi’nde daha önce bir referandum yaptık. Futbol tesisleri vardı, vatandaşa onun ne olmasını istiyorsunuz diye sormuştuk, yüzde 94 ‘Park olsun’ dedi, biz de yaptık. Burada da aynısını yapacağız.”

2009’da yapılmıştı

Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek 2009 yılında 7. Cadde’nin trafiğe kapatılması ile ilgili bir referandum yaparak mahalleliye sormuştu.

Referandumda bin 831 oy kullanılırken, bin 3 kişi ‘Kapatılmasın’, 800 kişi ise ‘Kapatılsın’ oyu vermişti. Sandık sonucuyla 7. Cadde trafiğe kapatılmamıştı.