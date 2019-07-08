Çankaya belediye başkanından ODTÜ rektörüne yurt tepkisi: Yavaş da devrede

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ODTÜ arazisinin Kavaklık bölgesinde yapılması planlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu nedeniyle öğrencilerle karşı karşıya gelen rektörü kaçak inşaat yapmakla suçladı.

Fotoğraf: Twitter

Taşdelen Twitter’dan şöyle yazdı: “ODTÜ’de yurt yapılması istenilen alanda, parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok. ODTÜ İmar Planı 12 no’lu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da bunlar alınmış değil.”

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Fotoğraf: Twitter

Denetim yapmaya giden belediye görevlilerinin rektörün talimatıyla kampüse sokulmadığını ifade eden Taşdelen şöyle devam etti: “Rektör’e tekrar hatırlatıyorum. Belediye memurunun görevini yapmasını engelleyemezsin. Ruhsat almadan kaçak inşaat yapamazsın. Bu nedenlerle, Belediyemiz görevini yaparak, ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur.”

Mansur Yavaş rektörle görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da devreye girdi.

Yavaş Twitter mesajında şöyle yazdı: “Bugün ODTÜ’de yaşananlar üzerine rektör Sayın Mustafa Verşan Kök ile görüştük. Ankaralıları ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirecek ve sorunu çözüme kavuşturacak bir süreci karşılıklı uzlaşma ile sürdüreceğiz. Kamu vicdanını korumak için çabalarımız devam etmektedir.”

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ODTÜ öğrencileri KYK yurdunu ‘ağaçların kesilip bölgenin ekolojik düzeninin bozulacağı’ ve ‘gerici faaliyetler yürütüleceği’ nedenleriyle kamp kurarak protesto etmiş, birçok akademisyenin de katıldığı eylemler rektörün isteği doğrultusunda polis gücüyle dağıtılmaya çalışılmıştı.

Bazı CHP ve HDP milletvekilleri de eylemlere destek vermişti.