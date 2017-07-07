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‘Canım çok sıkkın’: İhraç edilen ve haber alınamayan polis ölü bulundu

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Konya’da ihraç edilen ve altı gündür kendisinden haber alınamayan polis memuru ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Melikşah Kültür, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaparken, idari soruşturmalar nedeniyle üç ay önce meslekten ihraç edilmişti.

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Selçuklu ilçesinde gerçekleşen olayda, Kültür’ün altı gün önce bir arkadaşını arayıp “Canım çok sıkkın, biraz kafa dinlemem gerek” diyerek arkadaşının dairesine yerleştiği belirtildi.

O günden sonra Kültür’den haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Daireye giren polisler, Kültür’ün cansız bedeniyle karşılaştı.


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