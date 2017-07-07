‘Canım çok sıkkın’: İhraç edilen ve haber alınamayan polis ölü bulundu

Konya’da ihraç edilen ve altı gündür kendisinden haber alınamayan polis memuru ölü bulundu.

Melikşah Kültür, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaparken, idari soruşturmalar nedeniyle üç ay önce meslekten ihraç edilmişti.

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Selçuklu ilçesinde gerçekleşen olayda, Kültür’ün altı gün önce bir arkadaşını arayıp “Canım çok sıkkın, biraz kafa dinlemem gerek” diyerek arkadaşının dairesine yerleştiği belirtildi.

O günden sonra Kültür’den haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Daireye giren polisler, Kültür’ün cansız bedeniyle karşılaştı.