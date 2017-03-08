Canikli’den Menbiç uyarısı: Beklenmedik gelişmeler yaşanabilir

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye’nin ‘Fırat Kalkanı’ harekatında yeni hedef ilan ettiği Menbiç için kararlılığını sürdürdüğünü belirterek koordinasyon sorunu halinde beklenmedik gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

Rakka operasyonu öncesi bölgedeki güçler, omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile TSK arasında bir çatışma çıkmasının önüne geçmeye çalışırken hükümet yetkilileri Menbiç’i hedef göstermeyi sürdürüyor.

Rusya aracılığıyla çevre köyleri Suriye hükümetine devredilen Menbiç’te böylece Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) DSG arasında tampon oluşturuldu. ABD de, DSG ile ÖSO arasında çıkabilecek çatışmalara karşı kentin batısına asker konuşlandırdı.

Yeni uyarı

A Haber’in canlı yayınına katılan Canikli, “Türkiye’nin Menbiç’teki kararlılığı konusunda geri adım söz konusu değil” derken, ABD, Rusya ve Türkiye’nin bir an önce kentin geleceğine ilişkin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Menbiç’in DSG’den arındırılmasını isteyen Türkiye ile ABD ve Rusya’nın hedefleri benzerse aynı noktada buluşabileceklerini belirten Canikli, yine de şu uyarıyı yaptı: “ABD-Rusya-Türkiye koordinasyonunda problem yaşanırsa Menbiç’te kimsenin hedeflemediği birtakım gelişmeler yaşanabilir.”

‘Sözler yerine getirilsin’

Canikli şunları söyledi: “Menbiç’te her gün hamleler yapılıyor, biz de yapıyoruz; ancak bu hamleler sürekli bu şekilde gitmez. Menbiç’ten terör örgütü mensuplarının temizlenmesi noktasında ABD ile mutabakat var; sözlerin yerine gelmesini istiyoruz. Menbiç’te etnik ve demografik yapının değişmesi yönünde hiç bir ülke adım atmasın, buna dönük faaliyetler olduğunu biliyoruz.”