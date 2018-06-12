Canikli ‘Kandil’i anlattı: ‘Operasyonu İran’la yapalım’ dedik, ilerleme yok

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik operasyonu sadece Kandil olarak görmemek gerektiğini belirterek “İran ile konuştuk. Onların bu konuda güçlü bir söylemi var. Bir ara birlikte yapalım dedik, henüz ilerleme yok. İranla görüşmelerimiz sürüyor. Etrafımızdaki komşu ülkelerin Irak da dahil herhangi bir itirazı yok” dedi.

‘Operasyon yeri’ muamması

İktidar sözcüleri son günlerde Irak’ta PKK’nın merkez üssü konumunda olan Kandil’e yönelik operasyonun başladığı yönünde açıklamalar yapılıyor. Bununla birlikte 70 kilometreye yakın sarp dağ silsilesinden oluşan Kandil’in hangi bölgesinin vurulduğuna ilişkin ayrıntılı haberler geçilmedi.

Reklam

Genelkurmay operasyonların konumuyla ilgili ayrıntı vermezken Anadolu Ajansı’nın bu sabahki haberinde operasyon için “Kandil başta olmak üzere Hakurk, Avaşin-Basyan’a yönelik harekat” ifadesi kullanıldı. Haberde geçen Hakurk ve Basyan, TSK’nın yıllardır rutin operasyon yaptığı bölgeler.

Kandil’e yönelik süren hava bombardımanları da on yıllardır ihtiyaç duyulduğunda yapılıyor.

Reklam

Canikli: Planlama bir yıl önceden başladı

AA Editör Masası’na konuk olan Canikli, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Irak’ın kuzeyindeki son operasyonların muhalefetin söylediği gibi seçimlere yönelik değil icrasına ocak ayında başlanmış harekat olduğunu vurgulayan Canikli, operasyonu şöyle tarif etti: “Terörü ortadan kaldırana kadar Kuzey Irak’ta kalacağız. Şu anda işimizi görecek kadar üs bölgesi oluşturuluyor. O üs bölgeleri daha sonraki aşamalar için bir atlama yeri olacak, geçiş noktası olacak. Teröristin olduğu her yer, buna Kandil de dahil. Nerede varsa tamamen ortadan kalkana kadar bu operasyon gerçekleştirilecek. Bu operasyon çok daha önce başladı. Planlamaları bir yıl önce başladı. Seçim süreciyle de hiçbir alakası yok. “

Canikli: Sadece Kandil olarak görmemek lazım

Operasyonları sadece ‘Kandil‘ olarak görmemek gerektiğini dile getiren Canikli, şunları söyledi: “İran ile konuştuk. Onların bu konuda güçlü bir söylemi var. Bir ara birlikte yapalım dedik, henüz ilerleme yok. İranla görüşmelerimiz sürüyor. Etrafımızdaki komşu ülkelerin Irak da dahil herhangi bir itirazı yok. Kuzey Irak’taki tüm terörist unsurlar kaldırılacak. Yaklaşık bir tarih yok. Bu tür operasyonlarda tarih verilmez. Önemli olan hedeftir. Bu zamana kadar da söyledik, kimsenin toprağında gözümüz yok. Toprağımızı korumaya çalışıyoruz, meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz.”