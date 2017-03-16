Canikli duyurdu: Yeni KHK’lar yolda

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yeni kanun hükmünde kararnameler (KHK) yayınlanacağını söyledi.

AA’ya konuşan Canikli, yeni KHK’ların yayınlanacağını ancak bunların içerikleri konusunda henüz bilgi vermeyecekerini belirterek, “OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu ile ilgili atamalar kısa sürede yapılacak; 16 Nisan’dan önce de faaliyete geçecek” dedi.

Başbakan yardımcısı, OHAL’in uzatılmasıyla ilgili şunları söyledi: “OHAL’in ilanını gerektiren nedenler azalmakla birlikte devam ediyor. OHAL’in uzatılıp uzatılmaması konusunda henüz alınmış bir karar yok. Milli Güvenlik Kurulu bu konuyu görüşecektir.”

19 Temmuz’da ilan edilen ve iki kez uzatılan OHAL’in süresi 19 Nisan’da doluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘her şey yerli yerine oturana kadar’ KHK’ların, ihraçların ve OHAL’in devam edeceğini söylemişti.