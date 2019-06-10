‘Canı sıkkın olduğu’ için köpeği işkenceyle öldürdü

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde Süleyman Ç., komşusunun ‘Pasha‘ ismini verdiği 50 günlük akbaş cinsi köpeği işkence yaparak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinde alkollü ve canının sıkkın olduğunu öne sürerek köpeği öldürdüğünü itiraf eden Süleyman Ç., hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan soruşturma başlatılarak serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde köylüler, ‘Yaptığında şu kadar bir şey var mı? Sana sadece o kadar soruyorum, pişmanlık var mı? O köpeğe nasıl kıydın? Ayıp değil mi ya?’ diye sorarken, Süleyman Ç. ise sadece ‘var‘ demekle yetiniyor.

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Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, şüphelinin köpeği öldürmesine rağmen ‘mala zarar verme’ suçundan hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, bunun bir ‘cinayet’ olduğunu ve yasaların değişmesi gerektiğini ifade etti.

Köpeğin öldürülmesi sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, Sazak köyünde oturan Süleyman Ç. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.