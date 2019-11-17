Candaş Tolga Işık: Zeytin üretiminde beşinciyiz ama zeytinyağı markası sıralamasında ilk 25’te yokuz

Özcan Kadıoğlu’ndan öğrendim. Dünya zeytin üretiminde Türkiye beşinci sıradaymış. Gel gör ki üretimdeki bu başarının ekonomiye katkısı maalesef benzer oranda değil. En iyi zeytinyağı markası sıralamasında bırak ilk üçü, beşi, onu, ilk yirmi beşte İspanyol var, Portekizli var, İtalyan var ama ne yazık ki tek bir Türk markası yok.

Fındıkta durum farklı mı? Dünyanın en büyük fındık üreticisiyiz ama bir tane Nutella’mız yok. Tekstil sektörünün bu topraklardaki geçmişi 200 yılı aşıyor. Peki bana uluslararası anlamda bir tane tekstil markamızı söyler misiniz? Üretim şüphesiz çok önemli ama üretimi teknolojiyle, inovasyonla destekleyip katma değeri yüksek ürünler, markalar yaratamazsanız bunun hiçbir anlamı yok.

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Candaş Tolga Işık’ın yazısı