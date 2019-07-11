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Yaramazlara biraz batar!

Candaş Tolga Işık: Yıldırım başkan yardımcısı olur; sistem değişir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından çıkan iki somut sonuç var: Birincisi, Binali Yıldırım ilk kabine revizyonunda -ki muhtemelen yaz sonu olacak- başkan yardımcısı olacak. İkincisi, yerel seçim sonuçları sonrası ‘yüzde 51’ realitesinin doğal bir sonucu olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bazı değişikliklere gidilecek. At fava bekle.

Candaş Tolga Işık’ın yazısı

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