Candaş Tolga Işık: Yıldırım başkan yardımcısı olur; sistem değişir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından çıkan iki somut sonuç var: Birincisi, Binali Yıldırım ilk kabine revizyonunda -ki muhtemelen yaz sonu olacak- başkan yardımcısı olacak. İkincisi, yerel seçim sonuçları sonrası ‘yüzde 51’ realitesinin doğal bir sonucu olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bazı değişikliklere gidilecek. At fava bekle.

Candaş Tolga Işık’ın yazısı