Candaş Tolga Işık: Yıldırım başkan yardımcısı olur; sistem değişir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından çıkan iki somut sonuç var: Birincisi, Binali Yıldırım ilk kabine revizyonunda -ki muhtemelen yaz sonu olacak- başkan yardımcısı olacak. İkincisi, yerel seçim sonuçları sonrası ‘yüzde 51’ realitesinin doğal bir sonucu olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bazı değişikliklere gidilecek. At fava bekle.
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AKP’li yetkililer, yargı paketiyle ‘terör suçluları’nın da tahliye olmasından kaygılı
AKP’li yetkililer Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı reform paketiyle tahliyesi gündeme gelecek 30 bin hükümlünün içinde terör suçlularının da olacağına ilişkin kaygıları olduğunu belirtti.
Şehir hastanelerini yapan Türkerler İnşaat’a Enka’dan iflas yolu ile icra takibi
Ankara, İzmir ve Kocaeli’nde inşa ettiği şehir hastaneleri yanısıra onlarca büyük projeye imza atan Türkerler İnşaat AŞ’ye karşı iflas yolu ile icra takibi başlatıldı. 22 bin çalışanı olan şirkete karşı takibi başlatan firma ise müteahhitlik devi Enka Grubu’na bağlı KASKTAŞ AŞ isimli şirket.
Şimşek’ten yeni parti sorusuna yanıt: Zamanı gelince konuşuruz
Ekonomiden sorumlu eski bakan ve eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, parti kurması beklenen eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, “Zamanı gelince konuşuruz” diye yanıt verdi.
‘S-400’le ilgili pozisyonumuz aynı’ diyen ABD’ye yanıt: Diplomasiyle çözelim
Amerikan Dışişleri’nin “Yaptırımlara dair pozisyonumuz değişmedi” açıklamasına Ankara’dan yanıt geldi: “Erdoğan ile Trump’ın görüşmesinin ruhuyla bağdaşmıyor.”
Şule Çet davası: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
29 Mayıs 2018’de Ankara’da, cinsel saldırıya uğrayıp, plazanın 20’nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümü ile ilgili davanın üçüncü celsesi sonunda mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek mahkemeyi 16 Ekim’e erteledi.