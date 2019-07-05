Candaş Tolga Işık: Ya Washington Post ‘TRT’yi de kınayacak mısınız’ derse?

Washington Post, PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık’a köşe yazısı yazdırdı. Türkiye doğal olarak bir teröristin, elinde binlerce masum insanın kanı olan bir katilin ‘aydın’ gibi takdim edilmesine tepki gösterdi. Devletin zirvesinden sokaktaki vatandaşa kadar verilen bu tepki çok haklı bir tepkidir…

Washington Post, Türkiye’den gelen tepkilere “Daha iki hafta öncesine kadar siz de önce terörist başı Apo’nun açıklamasını devletin resmi ajansından ardından da yine örgütün bir zamanlar lider kadrolarında yer alan kardeşi Osman Öcalan’ın röportajını devletin resmi televizyonundan yayınladınız. Onları da kınayacak mısınız?” diye cevap verirse ne diyeceğiz?

Reklam

Candaş Tolga Işık’ın yazısı