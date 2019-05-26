Candaş Tolga Işık: Türkiye’de şiddet prim yapıyor

Türkiye’deki şiddet sarmalını konuşmak için dün Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek’i aradım. Hoca “Şiddet, insanın doğasında var ama bunu eğitimle, aileyle, çevresel koşullarla terbiye ederiz. İnsan saldırgan bir varlıktır. Eğitimle düzeltilir, yontulur” dedi ve devam etti: “Türkiye’de şiddet bir halk sağlığı sorunu haline geldiyse bunun en önemli sebebi siyasetçilerdir. İnsan taklit eden bir varlıktır.

Onu yönetenler ne yapıyorsa onu yapar. Meclis’teki şiddet görüntülerine, siyasetin dilindeki öfkeye-şiddete; liderlerin, siyasetçilerin karşılıklı söylemlerine bir baksanıza!

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Böyle bir ülkede vatandaştan ne bekliyorsunuz ki?” Mansur Hoca “Türkiye’de maalesef şiddet prim yapıyor, televizyonda, gazetelerde siyaset konuşanların-yazanların dili-üslubu dehşet verici.

Candaş Tolga Işık’ın yazısı