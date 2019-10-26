Candaş Tolga Işık: Türkiye’de 20 hukuk fakültesi dekanı hukukçu değil

Türkiye’de tam 20 hukuk fakültesi dekanının hukukçu olmadığını biliyor muydunuz? Şaka yapmıyorum; hukuk fakültesi mezunu olmayan hukuk fakültesi dekanlarının arasında veteriner var! Bitmedi…

Anayasa Hukukçusu Kemal Gözler yazdı geçenlerde: Türkiye’de idare mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde ve Danıştay’da görev yapan hakimlerin yarısından fazlası hukukçu değilmiş. Bitmedi…

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Yine Kemal Gözler’den öğrendik ki, Yargının en tepesi, en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi’nde halihazırda görev yapan üyelerin yüzde 50’si hukukçu değilmiş. Gözler, “Geçmişte de Anayasa Mahkemesi’nde hukukçu olmayan üyeler vardı ama bu oran hiçbir zaman yüzde 50 olmamıştı” diyor.

Candaş Tolga Işık’ın yazısı