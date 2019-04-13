Diken

Yaramazlara biraz batar!

Candaş Tolga Işık: Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili eğitim kampanyası başlatmalı

Bu seneki 24 Nisan gündemimiz belli oldu: İtalya’yı kınıyoruz, Fransa’yı kınıyoruz… Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tavrımız her yıl aynı: ABD Başkanı “soykırım” demesin, Kongre’den gol yemeyelim. Şu nisan ayı geçsin de… Nasıl olsa mayısta kimse bunu konuşmaz…

Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili planlı bir eğitim ve iletişim kampanyası başlatmalı. Yıllara yayılan… Uzun vadeli. Bir yandan kendi vatandaşlarına belki de okul çağında gerçek bilgileri, belgeleri öğretirken diğer yandan yurtdışında kendi tezlerini anlatmanın tüm yollarını kullanmalı.

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Candaş Tolga Işık’ın yazısı

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