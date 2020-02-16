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Yaramazlara biraz batar!

Candaş Tolga Işık: Siyasetçilerin, ‘evlenin, çocuk yapın’ tavsiyeleri dünyanın hiçbir yerinde karşılık bulmuyor

Geçmişte insanoğlu için en büyük korkulardan biri yalnız kalmakken bugün yalnızlığa inanılmaz bir övgü var. Kimsenin kimsenin kahrını çekecek hali, vakti ve enerjisi yok. Dahası buna ihtiyacı da yok. Tüm bunların yanında şüphesiz ki internet ve sosyal medya sayesinde herkesin birbirine rahatlıkla ulaşabildiği, iletişebildiği bir dünyada yaşamanın da etkisi büyük.

Görünen o ki sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada özellikle iktidardaki muhafazakar siyasetçilerin “evlenin, çocuk yapın” tavsiyeleri dünyanın hiçbir yerinde sokakta karşılık bulmuyor.

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Candaş Tolga Işık’ın yazısı

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