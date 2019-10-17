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Yaramazlara biraz batar!

Candaş Tolga Işık: Putin ‘Trump’ın tweetlerine bakmıyorum artık’ derken sanırım bunu kastediyordu

ABD Başkanı NATO üyesi bölgedeki en önemli müttefikini açıkça tehdit etti. Akla zarar ifadeler kullanarak 50 tane tivit attı. Normal şartlarda doların uçması, piyasaların yerle yeksan olması beklenirken durum hiç de öyle yıkım olmadı.

Yarın öbür gün dolarda daha keskin yükselişler olabilir mi? Olabilir. Borsada sert düşüşler yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Ancak artık şunu biliyoruz ki bunların hiçbiri Trump ‘bir şey dedi’ diye olmayacak!

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Putin ‘Trump’ın tweetlerine bakmıyorum artık’ derken sanırım bunu kastediyordu. Ne acı değil mi koskoca ABD Devlet Başkanı’nın sözünün hükmü çok takipçisi olan bir twitter trolü kadar.

Candaş Tolga Işık’ın yazısı

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