Candaş Tolga Işık: Ne oldu da Ayşe D., bir anda 180 derece döndü?

Kadir Şeker davasında mide bulandırıcı gelişmeler yaşanıyor. 19 ayrı suçtan sabıkası olan sevgilisi Özgür Duran’dan şiddet gördüğü sırada Kadir Şeker’in müdahalesiyle kurtulan Ayşe D. ifade değiştirdi. Ve bir anda hayatını kurtaran Kadir Şeker’in aleyhine konuşmaya başladı…

Mahkeme heyeti derhal Özgür Duran’ın yakınları ve Ayşe D. arasında son günlerdeki iletişimi takibe almalı. Bu işin içinden pis kokular geliyor! Ne oldu da bir anda Ayşe D. böyle 180 derece döndü? Ayşe D.’nin sevgilisi Özgür Duran için kullandığı şu ifadeye bakın: “19 suçtan sabıkası olması onu kötü biri yapmaz, ne yaptıysa uyuşturucudan yaptı.”

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Candaş Tolga Işık’ın yazısı