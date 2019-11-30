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Yaramazlara biraz batar!

Candaş Tolga Işık: Mesele gerçekten su zammı mı?

İBB Meclisi’ndeki AK Partili ve MHP’li üyeler İmamoğlu’nun suya zam kararına onay vermeyince zam yapılmadı. Öncelikle vatandaşın cebinden daha az para çıkmasına vesile olan her kim olursa olsun teşekkür boynumuzun borcu. Ancak anlamadığım bir şey var.

İBB’nin kısa süre önce onaylanan bütçesinde bu su zammı olduğu halde aynı belediye meclisi üyeleri bu bütçeyi neden onayladılar? Akılları yeni mi başlarına geldi yoksa bir yerden talimat mı aldılar? İmamoğlu’nun göreve gelir gelmez suya zam yapma kararını en sert eleştirenlerden biriyim.

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