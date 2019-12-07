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Yaramazlara biraz batar!

Candaş Tolga Işık: Mansur Yavaş’ın hayatında Ankara’dan önemli bir şey yok

Son Ankara seyahatimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la yaklaşık iki saat oturduk. Şöyle söyleyeyim, Mansur Başkan bu şekilde devam ederse Ankara’nın efsane belediye başkanlarından biri olarak adını tarihe yazdırır.

Adamın hayatında Ankara’dan daha önemli bir şey yok. “Gece bazen uykum kaçıyor telefonu açıp şikayetleri takip ediyorum” diyor. Ankara ile yatıyor Ankara ile kalkıyor. Şehrin her sokağını avucunun içi gibi biliyor. Nerede ne sorun var, kim ne yapıyor hakim. Samimi tarzı inandırıcılığını da artırıyor.

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Candaş Tolga Işık’ın yazısı

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