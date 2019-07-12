Candaş Tolga Işık: Kundaklamada ilk sırada Antalya sonra Muğla geliyor

Muğla’da 350 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yaklaşık 490 futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz.

Geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla ilgili önemli bir istatistik yayımladı. Bu istatistiğe göre sadece 1 yıl içinde (2017) 119 bin hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü. Meydana gelen 2411 yangının 1280’inin (yüzde 53) sebebi aydınlatılamadı.

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Yangınların çoğunun nedeni “faili meçhul” olarak listelenirken, Türkiye genelinde anız yakma nedeniyle 182, sigara izmaritinin ormana atılması nedeniyle ise 163 orman yangını çıktığı görülüyor.

Kasıtlı olarak değerlendirilen yangınlar ve kundaklamada ilk sırayı Antalya alıyor. Kundaklamayla çıkan yangınlarda Antalya’dan sonra Muğla geliyor.

Candaş Tolga Işık’ın yazısı