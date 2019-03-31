Candaş Tolga Işık: İki adayın da seçmeninde rehavet var

İstanbul’daki tablo şu: Her iki adayın da seçmeninde anlaşılmaz bir rehavet var. Bir grup sahiden partisine küskün olduğu için sandığa gitmeyi düşünmüyor. Bir başka grup nasıl olsa kazanırız diye sandığa gitmiyor, diğer bir grup ise zaten kazanamayız diye oy kullanmamayı düşünüyor… İstanbul yarışında kazananı tam olarak bu belirleyecek. Kim kendi seçmeninden daha az fire verirse, kim kendi içindeki küskünleri sandığa daha çok götürmeyi başarırsa ipi o göğüsleyecek.

Candaş Tolga Işık’ın yazısı