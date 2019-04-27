Candaş Tolga Işık: Havalimanında yaşanan olay istisnai bir durum değil

Türkiye, İstanbul- Bodrum uçağı rötar yapınca yolculardan birinin havalimanı görevlisine yönelik iğrenç tutumunu konuşuyor. Küfür var, hakaret var, taciz var… Sözüm ona kendisini ‘modern’ diye tanımlayan kentli bir kadının hemcinsine karşı böylesine mide bulandırıcı bir davranışta bulunmasını izah etmek mümkün değil. Ancak işin daha da acı olan bir tarafı var: Yaşanılan bu çirkinlik maalesef istisnai bir durum değil! Sokakta benzerlerine çok sık rastladığımız bir olay….

Oysa toplum olarak bizi biz yapan değerlerimiz var. Daha doğrusu vardı. Eskiden… Çok eskiden…

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Candaş Tolga Işık’ın yazısı