Candaş Tolga Işık: Görsel medyada haberlerin farkında olmadan ‘siyanür reklamına’ dönüşmesi de çok tehlikeli

Önce Fatih ardından Antalya dün de Bakırköy… Türkiye siyanürle toplu intiharları konuşuyor. Daha doğrusu her zamanki gibi konuşamıyor. Ülkenin bir bölümü sanki siyanür diye bir katil var herkesi o öldürüyormuşçasına bu insanları yaşamlarına son vermeye iten sosyal, ekonomik ve psikiyatrik gerçekliği görmezden geliyor.

Ayrıca özellikle görsel medyada haberlerin farkında olmadan ‘siyanür reklamına’ dönüşmesi de çok tehlikeli. Bu alanda devletin yaptığı düzenlemelerin tamamı doğrudur. Ancak toplu intiharların sebebini ‘siyanür’ ilan etmek konuyu hiç anlamamış olmaktır. İnsanlar ellerinde siyanür olduğu için intihar etmiyor.

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Candaş Tolga Işık’ın yazısı