Diken

Yaramazlara biraz batar!

Candaş Tolga Işık: Eski Eynesil belediye başkanı ve Canikli’nin telefon kayıtları kamuoyuyla paylaşılsın

Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili Rabia Naz’ın ailesi şüphe duyuyor. Olayı başından beri takip eden tüm gazeteciler şüphe duyuyor. Dahası, Rabia Naz’ın yaşadığı Eynesil’de yıllar sonra ilk kez değişen yerel seçim sonuçlarına bakılacak olursa Eynesil halkı da şüphe duyuyor.

Bu kadar insan şüphe duyuyorken araştırıyormuş, soruşturuyormuş gibi yapmak, şüphe duyanları gözaltına almakla, tehdit etmekle meşgul olmak yerine yapılacak iş basit: Rabia Naz’ın babasının kızına araçla çarpıp kaçtığını iddia ettiği Eynesil eski belediye başkanının yeğeninin o günkü telefon kayıtları kamuoyuyla paylaşılsın. Baba Vatan’ın olayı örtbas ettiklerini iddia ettiği, eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve Nurettin Canikli’nin telefon kayıtları kamuoyuyla paylaşılsın.

Reklam

Candaş Tolga Işık’ın yazısı

SON HABERLER

Mümtaz Soysal, Mümtaz Bey, Mümtaz Abi, Mümtaz, Mümtaz Hoca…

Mümtaz Soysal, yaşamın farklı anlarında olabildiğince tutarlı kalmaya,
ilkelerinden ödün vermemeye çalışmış biri. Pek çoğumuz gibi. Ne haklı kızgınlık uyandıran tek bir yazıdan, ne beğenilmeyen bir konuşmadan, ne de benimsenmeyen bir siyasal tepkiden ibaret.

‘Öyle değil böyle’: Cinsel şiddetle nasıl mücadele edilir…

‘Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’, cinsel şiddeti besleyen, toplumda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekmek, cinsel şiddete maruz bırakılanları suçlayan ve failleri aklayan algı ve pratikleri görünür kılmak ve bunlara karşı argümanlar üretmek için ‘Öyle Değil Böyle’ kampanyası başlattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...