Candaş Tolga Işık: Eski Eynesil belediye başkanı ve Canikli’nin telefon kayıtları kamuoyuyla paylaşılsın

Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili Rabia Naz’ın ailesi şüphe duyuyor. Olayı başından beri takip eden tüm gazeteciler şüphe duyuyor. Dahası, Rabia Naz’ın yaşadığı Eynesil’de yıllar sonra ilk kez değişen yerel seçim sonuçlarına bakılacak olursa Eynesil halkı da şüphe duyuyor.

Bu kadar insan şüphe duyuyorken araştırıyormuş, soruşturuyormuş gibi yapmak, şüphe duyanları gözaltına almakla, tehdit etmekle meşgul olmak yerine yapılacak iş basit: Rabia Naz’ın babasının kızına araçla çarpıp kaçtığını iddia ettiği Eynesil eski belediye başkanının yeğeninin o günkü telefon kayıtları kamuoyuyla paylaşılsın. Baba Vatan’ın olayı örtbas ettiklerini iddia ettiği, eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve Nurettin Canikli’nin telefon kayıtları kamuoyuyla paylaşılsın.

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Candaş Tolga Işık’ın yazısı