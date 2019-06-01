Candaş Tolga Işık: Ekonomi için yargıda reform şart; yeter ki sözde kalmasın

Türkiye ekonomisini ayağa kaldırmak için bir an önce atılması gereken ilk adım, adına “yapısal reform” dedikleri değişikliklerin hızla hayata geçirilmesi. Yapısal reformların ilk üç değişmez maddesi ise bağımsız-hızlı yargı, bağımsız devlet kurumları ve evrensel eğitimdir.

Eğitim sisteminde büyük ölçüde olumlu karşılanan bir sistem değişikliğine gidildi. İkinci adımı önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yargı Reform Stratejisi” altında duyurdu…

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Çok net bir gerçek var: Türkiye ekonomisi ve özellikle yabancı yatırımcı nezdindeki imajımız açısından resmi en hızlı şekilde olumluya döndürecek adımlar bunlar. İş o ki sözde kalmasın, bir an önce uygulamada da hayata geçirilsin.

Candaş Tolga Işık’ın yazısı