Candaş Tolga Işık: Diyanet işleri başkanı çayı keki bıraksın da bize şu 295 bin lirayı açıklasın

“Bizim medeniyetimizde kadın görevini yapacak, erkek görevini yapacak. Aile bağları bu şekilde yok edilmeye çalışılıyor.” Sayın Erbaş, bizim medeniyetimizde kadının erkeğe hizmet gibi bir “görevi” yok. Öyle bir “görev” varsa sizin zihniyetinizde var, medeniyetimizi bu işe karıştırmayın lütfen. Ayrıca kadını erkeğin hizmetçisi gibi gören bir kurumu aile sanmak ne sosyal ne duygusal ne de psikiyatrik açıdan mümkün.

Bu arada dün BirGün’den İsmail Arı’nın haberinden öğrendik ki Diyanet çok tartışılan o video için 295 bin TL ödemiş. O videoyu piyasanın en kazıkçı yapımcısına çektirsen 30 bin liradan fazla etmez. Sayın Diyanet İşleri Başkanı çayı keki bıraksın da bize bir zahmet şu 295 bin lirayı açıklasın.

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Candaş Tolga Işık’ın yazısı