Diken

Yaramazlara biraz batar!

Candaş Tolga Işık: Burnumuzun dibinde savaş rüzgarları

Türkiye İstanbul seçimlerini konuşurken tam da gazeteci Nevşin Mengü’nün söylediği gibi burnumuzun dibinde savaş rüzgarları esiyor. Amerika, İran’la savaşa girmeye hazırlanıyor.

Amerikalıların “Deep State” dedikleri Amerikan derin devletinin hükümetteki maşaları Dışişleri Bakanı Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ülkelerini bir kez daha savaşa sokmak için canhıraş bir mücadele veriyor.

Reklam

Tıpkı 11 Eylül’ü bahane edip Irak’ı işgal ettikleri dönem gibi yalanın bini bir para! Şimdi İran için de savaş başlatmak adına türlü türlü yalan söyleniyor: Nükleer silah yapıyorlar, silahlarını ABD askerine çevirdiler, terörü destekliyorlar, vesaire…

Amerikan derin devletinin savaş çıkarmak için kimseyi ikna etmeye ihtiyacı yok, kendi yalanına kendi inanması yetiyor!

Candaş Tolga Işık’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

AKP engelli ve kısıtlı seçmen verilerinin nasıl elde edildiğini ‘bilmiyor’muş

AKP, 16 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na verdiği İstanbul seçimlerine itiraz dilekçesinde, iptal gerekçesi olarak ileri sürdüğü 21 bin 782 zihinsel engelli ve 2 bin 308 kısıtlı seçmene ilişkin verilerin nasıl elde edildiğini açıklayamıyor. Muhalefet partileri ise söz konusu dilekçe ekinde sunulan delillerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğini ve ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı işlem yapıldığını öne sürüyor.

Yönetmen Mehmet Birkiye: Diziler izleyiciyi seyirciden ‘röntgenci’ye çeviriyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Prof. Mehmet Birkiye, 1973 yılından bu yana profesyonel olarak oyunculuk ve yönetmenlik yapıyor. En iyi yönetmen dalında Afife Jale Ödülü bulunan Birkiye ile Türkiye’deki tiyatro dünyasını masaya yatırdık. Dizi oyunculuklarından tiyatronun sorunlara kadar geniş bir çerçevede tiyatronun bugününü konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...