Candaş Tolga Işık: Burnumuzun dibinde savaş rüzgarları

Türkiye İstanbul seçimlerini konuşurken tam da gazeteci Nevşin Mengü’nün söylediği gibi burnumuzun dibinde savaş rüzgarları esiyor. Amerika, İran’la savaşa girmeye hazırlanıyor.

Amerikalıların “Deep State” dedikleri Amerikan derin devletinin hükümetteki maşaları Dışişleri Bakanı Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ülkelerini bir kez daha savaşa sokmak için canhıraş bir mücadele veriyor.

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Tıpkı 11 Eylül’ü bahane edip Irak’ı işgal ettikleri dönem gibi yalanın bini bir para! Şimdi İran için de savaş başlatmak adına türlü türlü yalan söyleniyor: Nükleer silah yapıyorlar, silahlarını ABD askerine çevirdiler, terörü destekliyorlar, vesaire…

Amerikan derin devletinin savaş çıkarmak için kimseyi ikna etmeye ihtiyacı yok, kendi yalanına kendi inanması yetiyor!

Candaş Tolga Işık’ın yazısı

