Candaş Tolga Işık: Bunun adı artık kadın cinayeti değil kadın kırımı

Şule Çet davasında dün karar açıklandı: İntihar yok cinayet var! Çağatay Aksu müebbet, Berk Akand 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ordu’da kapısının önünde öldürülen Ceren Özdemir’in haberi geldi.

20 yaşındaki Ceren’in katili aranırken Isparta’da önce boğazı kabloyla sıkılıp sonra kalbinden bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel’i öğrendik. Dün bütün gün herkesin dilinde o meşhur söz: Artık yeter! Gel gör ki artık yeter demek artık yetmiyor.

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En son artık yeter dendiğinde Özgecan Aslan katledilmişti. Özgecan Aslan’dan sonra 1700 kadın daha öldürüldü. Bu nasıl bir artık yeter, bana anlatır mısınız?

17 yılda 15 bin kadın öldürüldü. Bu nasıl artık yeter?

Bu yılın haziran ayında 40 kadın öldürüldü.

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Ağustos ayında 49 kadın öldürüldü.

Sanıyor musunuz ki sadece Ceren ve Güleda… Geçtiğimiz ay (kasım) 39 kadın daha öldürüldü. Bu ülkede kadına şiddet yok, kadına vahşet var. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu utanç verici halin adını dün bir gazeteci (Burcu Karakaş) koydu: Bunun adı artık ‘kadın cinayeti’ değil kadın kırımı!

Candaş Tolga Işık’ın yazısı