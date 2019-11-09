Candaş Tolga Işık: Bu milletin ortak değerlerine dair güzellikleri duymak istisna oldu

Sadece dün, sadece 24 saat içinde Türkiye gündemindeki 4 haber:

● İstanbul’da 4 kardeş siyanür içerek intihar etti.

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● Aksaray’da otizmli öğrenciler diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalandı.

● 35 yaşında bir vatandaş Çağlayan Adliyesi’nin 6’ncı katından atlayarak intihar etti.

● Sakarya’da bir köpeğe tecavüz edildi. Farkında mısınız neredeyse artık her gün böyle haberler duyuyoruz, okuyoruz. Bu tip olaylar münferit ya da istisna olmaktan çıkalı yıllar oldu.

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Aksine artık bizi biz yapan bu milletin ortak değerlerine dair güzellikleri duymak, görmek istisna halini aldı. Şu gerçekle yüzleşelim: Türkiye toplumu hasta, hastalandık.

Candaş Tolga Işık’ın yazısı