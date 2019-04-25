Candaş Tolga Işık: Bir kız çocuğu başka ülkenin vatandaşı olmayı hayal ediyorsa ona değil kendimize kızmalıyız

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı nedeniyle NTV’de yayınlanan programda bir kız çocuğu Almanya’da tıp eğitimi görme hayallerini anlattı ve “Sonra belki Alman vatandaşı olurum” dedi. Bu sözden yola çıkarak yaşananlar içler acısı…

Çocuğu vatan haini ilan edenler mi istersin yoksa sosyal medyada Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, İçişleri Bakanı’na şikayet edip “Ailesi FETÖ’cü olabilir” diye ihbarda bulunanlar mı? O çocuk Darüşşafaka’da okuyor. Yani ya annesi ya babası, ya da her ikisi birden hayatta değil…

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Öğrenci kardeşimizle ilgili sosyal medyada yazılanları okurken ben utandım.

Başkasının yerine utanmak hatta yerin dibine girmek böyle bir şey herhalde. Kaldı ki 10 küsur yaşındaki bir öğrenci başka bir ülke vatandaşı olmayı hayal ediyorsa ona değil kendimize kızmalıyız.

Candaş Tolga Işık’ın yazısı