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Yaramazlara biraz batar!

Candaş Tolga Işık: Bir cinsiyete pislik muamelesi yaparak diğerini yüceltmek

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle yazılan, çizilen, konuşulan, paylaşılanlara bakınca son derece vahim bir nokta dikkat çekiyor.

O da şu: Kadına dair güzel şeyler, anlamlı şeyler söyleyeyim derken erkeği yerin dibine sokma gayreti… Bir cinsiyete adeta pislik muamelesi yaparak diğer cinsiyeti yüceltmeye çalışmak sanırım bir tek Türkiye’de rastlanan bir yaklaşımdır.

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Asıl olan bir cinsiyetin diğerinden üstünlüğü değil tam olarak cinsiyet eşitliğini savunmaktır. Her medeni, ileri toplum gibi Türkiye’nin de ilerleme formülü budur: Kadın-erkek eşitliği.

Candaş Tolga Işık’ın yazısı

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