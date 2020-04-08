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Yaramazlara biraz batar!

Candaş Tolga Işık: Bilim Kurulu okulların eylüle kadar açılmamasından yana

Bilim Kurulu okulların eylüle kadar açılmamasından yana!

Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara “Bu iki hafta çok önemli, eğer dikkat edersek mayıs ayı başında veya ortalarında bir rahatlama mümkün” dedi. Ateş Hoca’ya “Bu iki hafta iyi gitti. Mayıs başı rahatlama oldu. Bilim Kurulu bu durumda okulların yeniden açılmasını önerir mi?” diye sordum.

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“Hayır, okullar bu dönemi uzaktan eğitimle tamamlamalı” dedi. Bu soruyu Bilim Kurulu’ndan çok değerli birkaç hocaya daha sordum, hepsinin verdiği yanıt aynı oldu, “Okulların açılması yeni eğitim-öğretim yılına (eylül) kalmalı…”

Candaş Tolga Işık’ın yazısı

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