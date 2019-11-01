Candaş Tolga Işık: Beşiktaş’taki Vida krizinin sebebi 600 bin avro!

Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida’nın ödemelerinin yapılmasına rağmen UEFA’ya gönderilecek borçsuzluk kağıdına imza atmamasının esas nedeni kendisine verilen bir söz! Vida diyor ki, “Bugüne kadar ödemeler hep geç yapıldı. Bundan önceki yönetim ‘bir daha ödemeni geç yapmayacağız, gel bir daha imzala’ dedi. Ben de bir daha geç öderseniz 600 bin Euro tazminat isterim dedim. Onlar da kabul ettiler.

“Yine geç ödeme yapıldı. O yüzden şimdi sözleşmeme o 600 bin Euro’nun da eklenmesini istiyorum.”

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Yeni yönetim de haliyle bunu kabul etmiyor.

Candaş Tolga Işık’ın yazısı