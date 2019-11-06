Candaş Tolga Işık: Arkadaş kendinden utanmıyorsan yönettiğin üniversitenin tarihinden utan!

ODTÜ Rektörü Verşan Kök, 23 Eylül’de yapılması planlanan akademik yıl açılış törenini iptal etti. Bununla da yetinmeyen rektör, akademik yıl açılış töreni iptal edilmese kendisini protesto edebilecek öğrencilere soruşturma açtı.

Son yıllarda bilimin, ilimin, araştırma geliştirmenin esamesinin okunmadığı üniversitelerimizde en büyük icat (!) Teknolojiye bakar mısınız daha siz bir fikri kafanızdan geçirmeden o haber alıyor (!) ve harekete geçiyor! Bravo ODTÜ rektörü! İşte gerçek bilim insanı! Kesin Nobel’i alır bu sene!!! Arkadaş kendinden utanmıyorsan yönettiğin üniversitenin tarihinden utan!

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Candaş Tolga Işık’ın yazısı