Candan Erçetin’den 29 Ekim’e özel klip

Kırklarelili sanatçı Candan Erçetin, Lüleburgaz Belediyesi’nin katkılarıyla Cumhuriyet Bayramı’na özel klip hazırladı.

Yönetmenliğini Ufuk Kıray’ın üstlendiği klip Lüleburgaz ilçesinin Ertuğrul köyünde çekildi.

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Erçetin, Gençlik Marşı (Dağ Başını Duman Almış) ve 10’uncu Yıl Marşı’nı seslendirdi.

Fotoğraf: Twitter

Çekimleri bir günde tamamlanan klipte Erçetin’e Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu eşlik etti. Köy halkı da ellerinde bayraklarıyla bayram coşkusunu yaşayarak klipteki yerini aldı.

Klibi sosyal medya hesabından paylaşan Erçetin şunları yazdı: “Atatürk’ün dediği gibi, ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak’. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”