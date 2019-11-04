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Yaramazlara biraz batar!

Çan’da, hayvanlara zehirli et verilerek öldürüldüğü iddia edildi

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyündeki ormanlık alanda, yaban hayvanları ile köpeklerin zehirli et verilerek öldürüldüğü edildiği öne sürüldü. 

Fotoğraf: Simone Dalmeri, Unsplash

İddiaya göre domuz ölüsüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehir karıştırıldı. Bundan yiyen köpek, tilki, sansar ve çakallar öldü.

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Köy halkından Cengiz Doğan (23), “Ormanlık alanda gezerken, Dereoba mevkisinde tilki ve çakal ölülerini gördüm. Onun biraz ilerisinde de parçalanmış domuz ölüsü gördüm. Bu bölgede daha önce de buna benzer olaylar olmuştu” dedi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede hayvan ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

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