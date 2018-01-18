Diken

Yaramazlara biraz batar!

CANAN’ın ‘Kaf Dağı’nın Ardı’ sergisi için son gün 18 Şubat

Share3
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 4

 

Arter’de yer alan CANAN’ın ‘Kaf Dağı’nın Ardı’ başlıklı sergisi 18 Şubat’a kadar uzatıldı.

Fotoğraf: CANAN / Aslı Girgin

Başlığını Arap ve Fars kozmolojisinin efsanevi Kaf Dağı’ndan alan sergide heykel, fotoğraf, baskı, nakış, video, yerleştirme ve minyatür gibi çeşitli mecralarda üretilmiş eserler yer alırken, serginin küratörlüğü Nazlı Gürlek tarafından üstleniliyor.

Reklam

CANAN’ın ışık/gölge, iyi/kötü, içsel/dışsal, gerçeklik/hayal, aydınlık/karanlık gibi ikiliklere dayanan ve insan ruhunun bastırılmış yönlerini, cinleri, gerçeküstü yaratıkları ve arketiplere dayanan figürleri ele alan yeni üretimleri üç kata yayılıyor. Çok boyutlu, çok bedenli, mistik, sembolik, şaşırtıcı ve oldukça cazibeli bir evren yaratmayı hedefleyen sergide, sanatçının kişisel olanın politik olduğu düşüncesinden hareketle kendi bedenini kullandığı yapıtları da yer alıyor.

Sergide yer alan mekânsal yerleştirmelerden biri, İstiklal Caddesi seviyesindeki katta yer alan ve bu sergi için mekâna özel olarak üretilmiş olan “Hayvanlar Alemi” (2017).

Fotoğraf: Murat Germen

‘Cennet’ (2017) adlı başka bir yeni iş, ışık-gölge oyunu aracılığıyla görünen ve görünmeyenler, gerçek ve kurgusal dünyalar arasında bağlar kuruyor. Tülden bir silindir şeklinde tavandan yere doğru uzanan ve kendi ekseni etrafında yavaşça dönen yerleştirmede kadın, erkek ve çift cinsiyetli figürler, gökkuşağının yedi rengi ve masalsı yaratıklar eşliğinde dönerlerken, çıplak bedenlerinin gölgeleri de duvarlarda geziniyor. Duvardaki gölgeler, eril ve dişil özellikleriyle birbirlerine karışırken, onlara yaklaştıkça bizim gölgelerimizle de karışmaya başlıyorlar.

Fotoğraf: Murat Germen

Sergi süresince düzenli aralıklarla rehberli turlar düzenleniyor. İzleyiciler aynı zamanda ücretsiz sesli rehberleri kullanarak CANAN’ın yapıtları hakkında ayrıntılı bilgi edinme imkânı buluyorlar.

 

Share3
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 4

SON HABERLER

Wikipedia: ‘Yasaklı’ içeriği kaldırdık BTK: Her gün bakıyoruz, yerinde duruyor

İnternet ansiklopedisi Wikipedia,  Türkiye’de sekiz aydır erişim yasağı uygulanmasına neden olan içeriğin değiştirildiğini açıklamasının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) bir açıklama geldi. Açıklamada, “Yapılan kontrollerde yasadışı içeriklerin ısrarla yayınlanmaya devam ettiği görülmektedir” denildi.

OHAL üç ay daha uzatıldı

OHAL’in 19 Ocak Cuma günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere altıncı kez üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...