Çanakkale’deki Truva Atı’nın üzerine çıkan yurttaş düşerek hayatını kaybetti

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Troy filminde kullanıldıktan sonra getirilerek Çanakkale’de sergilenen Truva Atı’nın üzerine çıkan 55 yaşındaki Mestan Güney, düşerek yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde kordon boyunda sergilenen Truva Atı’nın üzerine çıkan Mestan Güney’i fark eden yurttaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

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Truva Atı’nın baş kısmına kadar tırmanan Güney, bulunduğu yerden inmek isterken dengesini kaybedip 12.4 metre yükseklikten düştü.

Başını beton zemine çarpan Güney, ağır yaralandı. Çanakkale Anadolu Hastanesi’ne kaldırılan Güney, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Güney’in 23 Nisan 2015 tarihinde de sarhoş bir halde Truva Atı’nın üzerine çıktığını ve polislerin çabası sonucu ikna edilerek indirildiğini belirledi.

Görgü tanıklarından Hayretin Etik, “Truva Atı’na tırmanan kişi, bulunduğu yerden bir şeyler söylüyordu. Bu sırada aşağıdaki bazı kişiler, ‘Kıpırdama’ diye uyardı, itfaiyenin geleceğini söyledi. Truva Atı’nın üzerindeki kişi ‘Bana bir şey olmaz’ diyerek, uyarılara aldırış etmedi. Bulunduğu yerde hareket etmek isteyince, düştü” dedi.