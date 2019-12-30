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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale’de, yedi operasyonda 328 sığınmacı yakalandı

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, son sekiz günde düzenledikleri yedi ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 328 sığınmacı yakaladı.

Fotoğraf: DHA

Lastik botla yola çıkan sığınmacıların 179’unun çocuk, 62’sinin kadın ve 87’sinin erkek olduğu belirtildi.

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Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen sığınmacılar işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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