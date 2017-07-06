Çanakkale’de savaştan kalma 103 yıllık top mermisi patladı: Bir kişi hayatını kaybetti

Çanakkale’de 103 yıllık top mermisinin patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kente 19 kilometre mesafedeki Erenköy’de yaşayan emekli fırıncı 73 yaşındaki Kazım Perçin, bugün saat 07.00’de evinin bahçesindeki top mermisini keserek içindeki barutu almak istedi.

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Perçin’in barutu almaya çalıştığı sırada top mermisi patladı. Perçin olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma, çevrede başka top mermilerinin bulunma ihtimaline karşı önlem alarak bomba imha uzmanlarını çağırdı.

Perçin’in ‘merakı nedeniyle’ yörede bulunan tarihi top mermilerini kesip, içindeki barutu çıkarmakla uğraştığı belirtildi.

Emekli fırıncının evli ve üç çocuklu olduğu öğrenildi. Perçin’in içinden barutunu çıkarmaya çalıştığı top mermisinin Çanakkale Savaşı’ndan kalma, 103 yıllık olduğu bildirildi.