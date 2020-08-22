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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale’de, Panama bandıralı geminin omurga bölümüne gizlenmiş 25 kilogram kokain bulundu

Çanakkale’de, Panama bandıralı bir gemiye gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçiren ekipler yedi zanlıyı gözaltına aldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma kapsamında bir gemiyi takibe aldı.

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Biga Limanı’na ulaşan geminin etrafında bir botun dolaşması üzerine, durumdan şüphelenen ekipler gemiyi uzaktan izledi.

Kolombiya’dan gelen geminin, karina (omurga) bölümünde özel olarak yapıldığı belirlenen tankın tespit edilmesinin ardından da operasyon başlatıldı.

Çok sayıda polis, dalgıç ve sahil güvenlik su altı ekibinin katıldığı operasyonda, 292 metre boyundaki ‘Frontier Falcon’ adlı gemide 25 kilogram kokain bulundu.

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Geminin Filipinler uyruklu birinci kaptanı A.C.C. ile ikinci kaptan J.P.O, çarkçıbaşı G.P.A. ve diğer şüpheliler M.K, S.Ö, R.K. ile M.E.V. gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Polisin gemideki incelemeleri sürüyor.

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