Çanakkale’de, orman yangını söndürüldü

Çanakkale merkeze bağlı Kemalköyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, yaklaşık üç saat içinde söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Kemalköy yakınında bir tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

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Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, saat 14:20’de başlayan yangına 14:.35’te ilk müdahalenin yapıldığını belirtti.

Demirci, yangında 2 hektar ormanlık alan ile yaklaşık 8 hektar tarım arazisinin zarar gördüğünü söyledi.

Bir uçak, beş helikopter, 20 arazöz, iki ilk müdahale aracı, iki dozer ve 130 söndürme işçisi bölgedeki çalışmalara destek verdi.