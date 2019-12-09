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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale’de kamyonette 49 sığınmacı yakalandı

Çanakkale’de yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 49 sığınmacı kapalı kasa kamyonette yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için yapılan çalışmalar kapsamında Ayvacık’ın Korubaşı köyünde 35 KBB 29 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünü durdurdu.

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Araç içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 sığınmacı yakalandı. Göçmenlerle beraber kamyonet sürücüsü C.Ö.’de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

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